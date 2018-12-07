«Во все тяжкие» по-петербургски: Учителя химии будут судить за производство амфетамина
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение для двух бывших школьных учителей, которые производили и продавали синтетический наркотик психотропного действия - амфетамин.
- По версии следствия, преподаватель химии, обладая достаточными знаниями предмета, организовал со своей коллегой – учителем физики преступную группу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.
Мужчина оборудовал химлабораторию в Выборгском районе Ленинградской области, где занялся изготовлением зелья. А его напарница-подельница, по договоренности отвечала за распространение. Следствие считает, что именно учительница физики подыскивала клиентов и отвозила им готовый наркотик.
Всего было установлено 6 эпизодов производства и продажи амфетамина с мая 2017 по февраль 2018 года, общим весом в 1 килограмм 285 граммов. По статье «производство и сбыт психотропного вещества в крупном размере», последователям главного героя американского сериала «Во все тяжкие» грозит до 20 лет тюрьмы.