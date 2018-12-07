2018-12-07T11:37:42+03:00
Происшествия

«Во все тяжкие» по-петербургски: Учителя химии будут судить за производство амфетамина

Продажей наркотика занималась его подельница-физичка
Петр КИБЕР
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«Во все тяжкие» по-петербургски: Учителя химии будут судить за производство амфетамина.«Во все тяжкие» по-петербургски: Учителя химии будут судить за производство амфетамина.Фото: кадр из фильма
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Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение для двух бывших школьных учителей, которые производили и продавали синтетический наркотик психотропного действия - амфетамин.

- По версии следствия, преподаватель химии, обладая достаточными знаниями предмета, организовал со своей коллегой – учителем физики преступную группу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Мужчина оборудовал химлабораторию в Выборгском районе Ленинградской области, где занялся изготовлением зелья. А его напарница-подельница, по договоренности отвечала за распространение. Следствие считает, что именно учительница физики подыскивала клиентов и отвозила им готовый наркотик.

Всего было установлено 6 эпизодов производства и продажи амфетамина с мая 2017 по февраль 2018 года, общим весом в 1 килограмм 285 граммов. По статье «производство и сбыт психотропного вещества в крупном размере», последователям главного героя американского сериала «Во все тяжкие» грозит до 20 лет тюрьмы.

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