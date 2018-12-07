2018-12-07T12:14:20+03:00
Общество

Полиция об обыске в Фонде Сокурова: Нарушений не выявлено

В возбуждении уголовного дела отказано
Степан СТЕПАНОВ
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Дело Сокурова закрыто.Дело Сокурова закрыто.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Фонде поддержки кинематографа Александра Сокурова в Петербурге днем 6 декабря 2018 года прошли обыски. Поводом для проверки некоммерческой организации послужило заявление одного из бывших сотрудников «Пример Интонации». Его имя не сообщается. Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных «доносчиком», но в итоге никаких нарушений в деятельности организации выявлено не было.

- Заявитель сообщал о возможных противоправных действиях, связанных с хищением денежных средств, выделенных для производства видеопродукции, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Но по результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, композитор Андрей Сигле не исключает, что заявление на Фонд сокурова появилось после того, как кинорежиссер вошел в Совет по правам человека при Президенте. Коллега Александра Николаевича уверен, что происходящее - «чистой воды провокация».

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