2018-12-07T12:50:31+03:00
Общество

Петербургские депутаты хотят увеличить число мировых судей

По мнению народных избранников, суды должны быть в шаговой доступности горожан
Петр КИБЕР
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Петербургские депутаты хотят увеличить число мировых судей.Петербургские депутаты хотят увеличить число мировых судей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Петербургские парламентарии озаботились проблемой доступности мировых судов для жителей города на Неве. Причиной для этого стало увеличение числа дел в пересчете на одного судью, ведь с 2011 года участков больше не стало, а населения в Северной столице прибавилось.

- В городской парламент внесено предложение увеличить количество мировых судей с 211 до 232, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока.

По словам народного избранника, федеральный закон говорит, что один участок должен обслуживать от 15 до 23 тысяч человек. Учитывая, что с 2011 года, когда последний раз менялось число мировых судей, население города выросло почти на 500 тысяч человек (с 4,8 до 5,3 миллионов), то нагрузка выросла в разы. Сейчас на одного судью в среднем приходится 306 дел в месяц.

- Без сомнения, мировой суд, который решает обычные, бытовые дела горожан, должен оставаться на уровне «шаговой доступности», - считает депутат Четырбок.

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