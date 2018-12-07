СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-07T13:38:26+03:00

Петербуржец набил в машину 2800 пачек сигарет и пытался провезти их в Финляндию. Фото: Пресс-служба ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

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Блестящий бизнес-план одного из жителей Петербурга рухнул, когда служебная собака учуяла запах табака при осмотре его машины на границе с Финляндией. Под обшивкой автомобиля оказались спрятаны 2800 пачек сигарет.

- Во время досмотра автотранспорта, в скрытых полостях «Фольксвагена», принадлежащему 24-летнему гражданину России, были найдены сигареты общей стоимостью в 85 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

По словам пограничников, изобретательный петербуржец рассовал контрабандное курево во все части машины, даже в бампер, из которого при снятии посыпались сигаретные пачки. Сейчас нарушитель задержан, все незаконно провозимое – изъято.

Надо сказать, что на ввоз алкоголя и табака в Финляндию действуют строгие нормы – не более одного блока табачной продукции и литра крепкого спиртного на человека. Но соблазн провести больше велик, так как цена сигарет в соседней стране примерно в 7-10 раз выше, чем в России и большая партия контрабанды может принести серьезную прибыль.