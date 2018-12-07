В Исаакиевском соборе освятили придел святой Екатерины

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-07T14:29:38+03:00

В Исаакиевском соборе в Петербурге митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел Божественную литургию. Фото: mitropolia.spb.ru

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Православные христиане 7 декабря отмечают большой праздник - День памяти великомученицы Екатерины. В честь это в Исаакиевском соборе в Петербурге митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел Божественную литургию и освятил малым чином Екатерининский придел. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

Также по случаю дня памяти великомученицы Екатерины реставраторам придела вручили архиерейские грамоты, а директор музея "Исаакиевский собор" Юрий Мудров награжден

серебряной медалью святого апостола Петра.

СПРАВКА "КП"

Великомученица Екатерина безбоязненно пришла к императору Александрии Максимиану, исповедала свою веру и обличила заблуждения язычников. Правитель пытался соблазнить ее, но получив отказ, велел казнить. Ее мощи были перенесены на Синайскую гору. На Руси накануне праздника девушки постились и молились святой Екатерине об удачном замужестве.