2018-12-07T14:24:10+03:00
Происшествия

Съеденное пирожное в магазине вышло петербуржцу уголовным делом

Пьяный мужчина буянил и угрожал охране «розочкой» от бутылки водки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Съеденное пирожное в магазине вышло петербуржцу уголовным деломСъеденное пирожное в магазине вышло петербуржцу уголовным деломФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Порой даже за съеденное пирожное может отправить хулигана на скамью подсудимых. Петербуржец был осужден за грубое поведение, конфликт и угрозу посетителям магазина. А все потому, что решил позволить себе полакомиться сладостью прямо в магазине, не заплатив за нее.

- Колпинский районный суд Петербурга установил, что в июне 2017 года пьяный мужчина пришел в один из гипермаркетов в Колпино и начала себя вести неподобающим образом. Он взял с полки пирожное, съел его, а упаковку положил обратно на стеллаж, - сообщает прокуратура Северной столицы.

На этом злодеяния нетрезвого гражданина не закончились. Когда кто-то из посетителей в торговом зале сделал ему замечания, мужчина ответил на это трехэтажным матом. Потом в его внимание попала сотрудница охраны магазина, с которой он решил зацепиться языками. Устроив конфликт, пьяный дебошир направил на женщину осколок горлышка бутылки из-под водки, обещая расправиться с ней.

- Когда подошел другой охранник, чтобы разобраться с конфликтом, мужчина достал нож. Усмирить пьяного хулигана удалось только после задержания, - добавили в прокуратуре.

Суд за такое хулиганство назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно и испытательным сроком на два года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детский тренер в Петербурге прикарманил себе 300 тысяч рублей
В Ленобласти будут штрафовать за неправильное содержание домашних животных
Второй тур голосование за новое название «Пулково» начнется 10 декабря
С июля 2019 года тарифы на воду в Петербурге поднимутся на 7 процентов
Культурный «митинг»: На вход в Эрмитаж образовались огромные очереди
На перекрестке Савушкина и Туристской «Пежо» поднял на капот «Киа»
ДТП с троллейбусом и двумя маршрутками полностью перекрыло движение по Ленинскому проспекту
В аэропорту «Пулково» открылся капсульный отель
Организаторы назвали даты проведения фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге
Беглов раскритиковал петербургских застройщиков
В Исаакиевском соборе освятили придел святой Екатерины
Петербуржец набил в машину 2800 пачек сигарет и пытался провезти их в Финляндию
Петербургские депутаты хотят увеличить число мировых судей
В Киришах мать выкрала из больницы сына, забранного органами опеки
Полиция об обыске в Фонде Сокурова: Нарушений не выявлено
«Во все тяжкие» по-петербургски: Учителя химии будут судить за производство амфетамина
Утром в пятницу юг Петербурга встал в «мертвых» пробках
Дзюба встал на коньки и сыграл в хоккей вместе со СКА
В Ленобласти построят региональный транспортный узел
Прогноз погоды на пятницу, 7 декабря и выходные в Петербурге: Около ноля и солнечно, но снежно
В центре Петербурга "Порш Макан" "сложился", врезавшись в двухэтажный автобус
Сотрудники "Водоканала" попались на взятке
В Петербурге мужчина с топором разгромил книжный магазин
Петербуржцы получат дополнительные льготы на получение лекарств
«Мост глупости» поймал очередную «жертву»