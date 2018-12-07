2018-12-07T14:24:10+03:00
Происшествия

Съеденное пирожное в магазине вышло петербуржцу уголовным делом

Пьяный мужчина буянил и угрожал охране «розочкой» от бутылки водки
Лилия КОЗЛОВА
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Съеденное пирожное в магазине вышло петербуржцу уголовным деломСъеденное пирожное в магазине вышло петербуржцу уголовным деломФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Порой даже за съеденное пирожное может отправить хулигана на скамью подсудимых. Петербуржец был осужден за грубое поведение, конфликт и угрозу посетителям магазина. А все потому, что решил позволить себе полакомиться сладостью прямо в магазине, не заплатив за нее.

- Колпинский районный суд Петербурга установил, что в июне 2017 года пьяный мужчина пришел в один из гипермаркетов в Колпино и начала себя вести неподобающим образом. Он взял с полки пирожное, съел его, а упаковку положил обратно на стеллаж, - сообщает прокуратура Северной столицы.

На этом злодеяния нетрезвого гражданина не закончились. Когда кто-то из посетителей в торговом зале сделал ему замечания, мужчина ответил на это трехэтажным матом. Потом в его внимание попала сотрудница охраны магазина, с которой он решил зацепиться языками. Устроив конфликт, пьяный дебошир направил на женщину осколок горлышка бутылки из-под водки, обещая расправиться с ней.

- Когда подошел другой охранник, чтобы разобраться с конфликтом, мужчина достал нож. Усмирить пьяного хулигана удалось только после задержания, - добавили в прокуратуре.

Суд за такое хулиганство назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно и испытательным сроком на два года.

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