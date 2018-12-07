Беглов раскритиковал петербургских застройщиков

7 Дек. 14:27 2018-12-07T14:27:19+03:00

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6 декабря в Петербурге прошел XVI Съезд строителей, на котором подводили итоги года в отрасли. И одним из участников мероприятия стал врио губернатора города Александр Беглов. Он выступил перед делегатами мероприятия и заодно раскритиковал застройщиков из излишний эгоизм.

- У горожан сегодня новые требования. Он покупают не просто квартиру, а городскую среду: есть ли рядом детский сад, школа, магазин, спортивная площадка, - приводит слова главы Северной столицы его пресс-служба.

И хоть власти сейчас следят за тем, чтобы инфраструктура появлялась вместе с возводимыми жилыми домами, но за каждым застройщиком усмотреть невозможно. Кроме этого есть и другая проблема – парковки. Строительные компании пытаются впихнуть как можно больше квартир на земельном участке.

В новостройках практически всегда не хватает мест для автомобилей, а платные стоянки по карману далеко не всем, тем более ипотечникам. Глава города уверен, что промахи с парковками – это ошибки проектировщиков. В том числе и поэтому индекс качества городской среды составляет у Петербурга 181 балл из 300 возможных, или 60 процентов из 100.

- Надо уходить от эгоизма застройщика. И победить его может только сам застройщик, - подчеркнул Александр Беглов.