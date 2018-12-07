2018-12-07T14:36:00+03:00
Звезды

Организаторы назвали даты проведения фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге

Билеты на VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге уже появились в продаже
Степан СТЕПАНОВ
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Стала известна дата проведения Фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге.Стала известна дата проведения Фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге.Фото: Тимур ХАНОВ
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Стала известна дата проведения Фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге. Крупнейший open-air страны состоится 20 и 21 июля 2019 года в Парке 300-летия. Организаторы обещают, что он станет самым масштабным в своей истории. Билеты на VK Fest 2019, кстати, уже поступили в продажу. Цена начинается от 1700 рублей (детский - от 750 рублей).

- Программа VK Fest 2019 будет представлена, как обычно, разными тематическими направлениями: от музыки до видеоигр, - рассказали организаторы. - На сцене VK Fest в разные годы выходили Баста, Звери, Макс Корж, Мумий Тролль, Little Big, Монеточка. В Лектории выступали Макс Фадеев, Елена Летучая, Александр Невзоров, Покрас Лампас, Тимур Бекмамбетов. На VK Fest с поклонниками встречаются популярные блогеры: Катя Клэп, Стас Давыдов, Ида Галич, Марьяна Ро, Big Russian Boss и многие другие.

VK Fest 2018: как это было.28 и 28 июля в Санкт-Петербурге вот уже в четвертый раз прошел фестиваль для каждого VK Fest. Вспоминаем, как это было!

Программа VK Fest 2019 будет постепенно анонсирована в официальном сообществе фестиваля Вконтакте.

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