2018-12-07T14:47:10+03:00
Происшествия

ДТП с троллейбусом и двумя маршрутками полностью перекрыло движение по Ленинскому проспекту

Аварийный транспорт перегородил все четыре полосы дороги
Петр КИБЕР
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ДТП с троллейбусом и двумя маршрутками полностью перекрыло движение по Ленинскому проспекту.ДТП с троллейбусом и двумя маршрутками полностью перекрыло движение по Ленинскому проспекту.
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Транспортный коллапс случился утром 7 декабря на Ленинском проспекте. После поворота с Московского проспекта, где дорожные рабочие проводили ремонт, троллейбус-гармошка зацепил сразу две маршрутки и полностью перекрыл проезд машинам.

- На Ленинском проспекте комбо. При 4 полосах они умудрились перекрыть по ширине даже немного больше, - сообщает телеграмм-канал «Питертранспорт».

Судя по всему, водитель троллейбуса пытался объехать ремонтный участок, не рассчитал размеров своей машины и намертво «закупорил пробку».

Ситуация осложнилась тем, что авария произошла на одностороннем участке с разделительной полосой. То есть быстренько приехавшие в «хвост» пробки автомобилисты даже не смогли выбраться из нее, пока ГИБДД не расцепило аварийный транспорт.

Больше получаса люди были заперты в заторе, однако сейчас ситуация пришла в норму, хотя напряженность из-за раскопанного посреди дороги асфальта осталась.

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