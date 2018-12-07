2018-12-07T15:06:00+03:00
Происшествия

На перекрестке Савушкина и Туристской «Пежо» поднял на капот «Киа»

Авария произошла на месте, где каждую неделю бьются автомобили [видео]
Петр КИБЕР
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ДТП с троллейбусом и двумя маршрутками полностью перекрыло движение по Ленинскому проспекту. Фото: vk.com/spb_todayДТП с троллейбусом и двумя маршрутками полностью перекрыло движение по Ленинскому проспекту. Фото: vk.com/spb_today
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Очередное ДТП произошло на многострадальном перекрестке улиц Савушкина и Туристская в Приморском районе Петербурга. Прямо напротив недавно открытой станции метро «Беговая» встретились две иномарки.

- «Пежо» поднял на капот «Киа» и чуть не перевернул его, - сообщил очевидец аварии, приславший видео в редакцию «Комсомольской правды».

Надо сказать, что на этом месте, несмотря на наличие светофоров, с регулярностью раз в неделю бьются машины. На съемке видно, что иномарки опять снесли забор, который поставили всего пару дней назад, так как его предшественника сломали в конце ноября.

ДТП на перекрестке ул. Савушкина и ул. Туристской в Санкт-Петербурге.

Учитывая, что рядом подземный пешеходный переход, по которому идет большой людской поток в и из метро, то дорожные службы специально выставили заграждение из бетонных блоков, которые останавливают вылетающие на тротуар машины.

Но, в данном случае, несмотря на впечатляющую картинку ДТП, по предварительным данным в аварии никто сильно не пострадал.

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