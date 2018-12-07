Культурный «митинг»: На вход в Эрмитаж образовались огромные очереди

7 Дек. 16:09 2018-12-07T16:09:11+03:00

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В социальных сетях появляются фотографии и видео гигантских очередей в Эрмитаж. Несмотря на то, что ожидать в них приходится по несколько часов, жители и гости Петербурга стойко простаивают это время для того, чтобы насладиться музейной коллекцией. Огромные очереди сегодня, 7 декабря, образовались здесь не случайно, посещение Зимнего Дворца бесплатно в связи с праздником – Днем Святой Екатерины.

- С 2016 года 7 декабря объявлено еще одним дополнительным бесплатным днем для всех индивидуальных посетителей музея, - говорится на официальном сайте Эрмитажа.

Каждый год в этот день главный музей Петербурга отмечает день своего основания. И бесплатный вход, это не единственный бонус, который ожидает его посетителей. Вообще, каждый первый четверг месяца все желающие могут также бесплатно посетить музей. Однако именно сегодня, 7 декабря, все любители искусства смогут увидеть крупные временные выставки и обновленные постоянные экспозиции. Главной сенсацией этого года стала выставка «Пьеро дела Франческо. Монарх живописи».

- Стояли три часа, для того чтобы войти, - пишут посетители музея в социальных сетях.

Благо, погода сегодня в Петербурге позволяет так долго ожидать на улице. Температура воздуха держится примерно на нуле градусах. Кроме того, чтобы посетители не заскучали в очередях, на Дворцовой площади с самого открытия Эрмитада и до десяти часов вечера демонстрируется видео-произведение известного британского художника и режиссера Марты Файнс «Рождество».