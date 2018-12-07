2018-12-07T16:09:11+03:00
Общество

Культурный «митинг»: На вход в Эрмитаж образовались огромные очереди

7 декабря в День Святой Екатерины вход в главный музей Петербурга бесплатный
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Культурный «митинг»: На вход в Эрмитаж образовались огромные очереди Фото: соцсетиКультурный «митинг»: На вход в Эрмитаж образовались огромные очереди Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В социальных сетях появляются фотографии и видео гигантских очередей в Эрмитаж. Несмотря на то, что ожидать в них приходится по несколько часов, жители и гости Петербурга стойко простаивают это время для того, чтобы насладиться музейной коллекцией. Огромные очереди сегодня, 7 декабря, образовались здесь не случайно, посещение Зимнего Дворца бесплатно в связи с праздником – Днем Святой Екатерины.

- С 2016 года 7 декабря объявлено еще одним дополнительным бесплатным днем для всех индивидуальных посетителей музея, - говорится на официальном сайте Эрмитажа.

Каждый год в этот день главный музей Петербурга отмечает день своего основания. И бесплатный вход, это не единственный бонус, который ожидает его посетителей. Вообще, каждый первый четверг месяца все желающие могут также бесплатно посетить музей. Однако именно сегодня, 7 декабря, все любители искусства смогут увидеть крупные временные выставки и обновленные постоянные экспозиции. Главной сенсацией этого года стала выставка «Пьеро дела Франческо. Монарх живописи».

- Стояли три часа, для того чтобы войти, - пишут посетители музея в социальных сетях.

Благо, погода сегодня в Петербурге позволяет так долго ожидать на улице. Температура воздуха держится примерно на нуле градусах. Кроме того, чтобы посетители не заскучали в очередях, на Дворцовой площади с самого открытия Эрмитада и до десяти часов вечера демонстрируется видео-произведение известного британского художника и режиссера Марты Файнс «Рождество».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детский тренер в Петербурге прикарманил себе 300 тысяч рублей
В Ленобласти будут штрафовать за неправильное содержание домашних животных
Второй тур голосование за новое название «Пулково» начнется 10 декабря
С июля 2019 года тарифы на воду в Петербурге поднимутся на 7 процентов
На перекрестке Савушкина и Туристской «Пежо» поднял на капот «Киа»
ДТП с троллейбусом и двумя маршрутками полностью перекрыло движение по Ленинскому проспекту
В аэропорту «Пулково» открылся капсульный отель
Организаторы назвали даты проведения фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге
Беглов раскритиковал петербургских застройщиков
Съеденное пирожное в магазине вышло петербуржцу уголовным делом
В Исаакиевском соборе освятили придел святой Екатерины
Петербуржец набил в машину 2800 пачек сигарет и пытался провезти их в Финляндию
Петербургские депутаты хотят увеличить число мировых судей
В Киришах мать выкрала из больницы сына, забранного органами опеки
Полиция об обыске в Фонде Сокурова: Нарушений не выявлено
«Во все тяжкие» по-петербургски: Учителя химии будут судить за производство амфетамина
Утром в пятницу юг Петербурга встал в «мертвых» пробках
Дзюба встал на коньки и сыграл в хоккей вместе со СКА
В Ленобласти построят региональный транспортный узел
Прогноз погоды на пятницу, 7 декабря и выходные в Петербурге: Около ноля и солнечно, но снежно
В центре Петербурга "Порш Макан" "сложился", врезавшись в двухэтажный автобус
Сотрудники "Водоканала" попались на взятке
В Петербурге мужчина с топором разгромил книжный магазин
Петербуржцы получат дополнительные льготы на получение лекарств
«Мост глупости» поймал очередную «жертву»