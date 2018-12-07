2018-12-07T16:31:22+03:00
Общество

Второй тур голосование за новое название «Пулково» начнется 10 декабря

До 21 декабря петербуржцы смогут выбирать имя для аэропорта
Лилия КОЗЛОВА
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Второй тур голосование за новое название «Пулково» начнется 10 декабряВторой тур голосование за новое название «Пулково» начнется 10 декабряФото: Олег ЗОЛОТО
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В Северной столице начнется второй тур голосования за новое название для аэропорта «Пулково» в рамках конкурса «Великие имена России». Во время первого тура, петербуржцы остановились на имени Петра Великого, однако им оно не досталось. Из-за того, что в Воронеже за это название отдали больше голосов, то оно достанется этому городу.

- Второй тур голосования пройдет с 10 по 21 декабря, - сообщила Общественная палата России. – Проголосовать можно будет также на сайте проекта, по телефону горячей линии, а также в самих аэропортах.

Теперь для петербуржцев будет предложено выбирать из трех вариантов: полководцев Александр Невский, писатель Федор Достоевский и композитор Дмитрий Шостакович. Вполне возможно, что победа достанется Невскому, так как по итогам первого голосования он набрал 33% голосов, заняв второе место. Александр Пушкин остался на третьем месте с 18% голосов.

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