Детский тренер в Петербурге прикарманил себе 300 тысяч рублей

7 Дек. 17:03 2018-12-07T17:03:32+03:00

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В Петербурге детский тренер по водному поло решил сделать себе «прибавку» к зарплате. Зная, что родители воспитанников ему доверяют, попросил у них денег, якобы на мероприятия для детей. Однако положенные в карман деньги «обожгли» ему карман и мужчина будет отвечать за свой поступок перед судом.

- Тренер водного поло обвиняется в мошенничестве, которое он совершил, используя свое служебное положения, работая в СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна», - сообщает прокуратура Петербурга.

По данным следствия, мужчина с ноября 2015 года по август 2016 года сказал родителям своих учеников, что планируется выездное мероприятие с детьми, тренировки и соревнования. Разумеется, необходимо собрать денег на проживание и питание. Доверчивые родители сдали озвученную сумму. В результате, более 330 тысяч рублей тренер забрал себе.

Свою вину сотрудник спортивной школы не признал, однако этот вопрос уже решил Невский районный суд.