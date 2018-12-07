Ленинградская область поделится опытом трудоустройства инвалидов

СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-07T18:05:35+03:00

Межрегиональную конференцию по вопросам профессионального обучения и занятости людей с ограниченными возможностями, примет Всеволожск

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Наверняка каждый, кто хоть раз искал работу, знает, какое это непростое дело. Получить хорошую должность ох как непросто. И вдвойне, если не в тройне это тяжело для инвалидов. Как решают вопросы с профессиональным обучением и трудоустройством людей с ограниченными возможностями, власти Ленинградской области расскажут на Межрегиональной конференции, которая пройдет во Всеволожске.

- Мероприятие позволит представителям органов власти и общественных организаций, научным экспертам, практическим работникам образовательных и социальных учреждений познакомиться с опытом, наработанным в 47-м регионе.

11 декабря в Мультицентре социальной и трудовой интеграции Ленинградской области на научно-практической конференции «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессионального образования и трудоустройства» соберутся десятки специалистов из разных регионов России.

В рамках мероприятия его участники познакомятся с учебно-производственным отделением, ресурсным центром, отделением «Учебное проживание», производственной частью, типографией и керамическим производством. Также перед слушателями выступят эксперты по трудовой адаптации инвалидов.

А по итогам Конференции ее участники дадут оценку работы Мультицентра Ленинградской области и примут резолюцию с рекомендациями органам власти и научному сообществу России.