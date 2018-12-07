«Карманный» воришка, снявший с карты гостьи Петербурга миллион рублей, задержан

СЕГОДНЯ 17:39 2018-12-07T17:39:41+03:00

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Сотрудники правопорядка задержали в Ленинградской области мужчину, который подозревается в краже в музее Петербурга. Культурное место он выбрал не случайно. Пока гостья Северной столицы рассматривала экспонаты, он вытащил у нее из сумки портмоне из сумки.

- 4 декабря 2018 года в полицию города на Неве обратилась 28-летняя гражданка одного из зарубежных государств и пожаловалась, что кто-то украл у нее кошелек, в котором лежали банковские карты. Более того, спустя время с ее счетов было списано более миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Оперативники быстро взялись за кражу и отыскали подозреваемого. В Лужском районе Ленобласти правоохранители задержали 40-летнего безработного. Возможно, что обкрадывая людей в музеях, он и пополнял свой бюджет. Полиция проводит проверку и выясняет, были ли совершены этим человеком еще подобные кражи.