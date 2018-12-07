2018-12-07T18:02:08+03:00
Общество

Беглов устроил проверку из-за отключения отопления на Васильевском острове

Также врио губернатора Петербурга посетил поликлинику, детский сад и школу в районе
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов устроил проверку из-за отключения отопления на Васильевском острове Фото: Официальный сайт администрации ПетербургаБеглов устроил проверку из-за отключения отопления на Васильевском острове Фото: Официальный сайт администрации Петербурга
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В четверг, 6 декабря, 1238 зданий на Васильевском острове в Петербурге остались без тепла. В связи с этим сегодня, 7 декабря, временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов прибыл в район для того, чтобы выяснить причины отключения отопления, а также как долго людям придется мерзнуть в своих квартирах.

- Из-за коммунальной аварии на Детской улице в Василеостровском районе сотрудники петербургской «Теплосети» снизили подачу отопления почти в 850 жилых домах. При этом горячая вода не отключалась. Ремонт должен быть завершен до 00:20 8 декабря, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также Беглов проверил поликлинику №4 на Большом проспекте. Пообщался с пациентами, медицинскими работниками, ознакомился, как работает электронная система записи к врачу. По пути врио губернатора заглянул на том же проспекте в детский сад №45, обсудил с главой администрации района, хватает ли для всех местных жителей с детьми дошкольных учреждений.

Кроме того, градоначальник поднял вопрос о том, чтобы в школах появились электронные карты или браслеты, с помощью которых ученики смогут оплачивать еду в столовой. Также с эта вещь нужна для того, чтобы фиксировать время, когда школьники приходят и уходят из учреждения.

- Такие карты нужно вводить обязательно. Через электронный дневник родители смогут видеть, на что ребенок потратил деньги, - отметил Александр Беглов.

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