2018-12-07T18:31:48+03:00
Общество

Вокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади установили леса

В этом году начнется первая за всю историю комплексная реставрация памятника императору
Лилия КОЗЛОВА
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Вокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади установили леса Фото: пресс-служба КГИОП ПетербургаВокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади установили леса Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга
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Памятник императору Николаю I, восседающему на коне на Исаакиевской площади впервые за всю историю его существования полноценно отреставрируют. Сегодня, 7 декабря, вокруг монумента возвели леса.

- Силовая металлическая шестиугольная конструкция вокруг памятника предотвратит его от разрушения и позволит провести обследование уникального монумента. После этого специалисты определят методику реставрации. Сколько займет это все времени, точно не известно, то точно не меньше двух лет, - сообщил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Проблема в реставрации памятника в том, что никаких исторических чертежей с техническим решением не сохранилось, а понять, как закреплен памятник, эксперты до сих пор не смогли. Реставрация пройдет в два этапа. На данный момент на все работы выделено более 50 миллионов рублей.

Чтобы железные леса не портили внешний вид Исаакиевской площади, на металлическую конструкцию установят баннеры с рисунками, фотографиями и историческими справками о памятнике на русском и английском языках.

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