СЕГОДНЯ 19:12 2018-12-07T19:13:27+03:00

Из проруби в Крюковом канале вынырнул бобер Фото: стоп-кадр с видео из соцсетей

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Необычный гость объявился в Северной столице. Под мостом Декабристов в Крюковом канале рядом с Театральной площадью в Петербурге прогуливающиеся мимо люди заметили бобра. Очевидцы очень удивились, откуда взялся грызун в центре города, да еще в такое холодное время года.

- Тут то утка крылом примерзнет, то бобер зажат по льду. На носорога бы еще не нарваться, - шутят петербуржцы под видео в социальных сетях.

Бобер в Крюковом канале.Бобер под мостом Декабристов у Театральной площади

На кадрах видно, как грызун несколько раз ныряет и выбирается на лед из проруби, который образовался рядом с опорой моста. Сев на лед бобер почистил свою шубку, посидел немного, посмотрев по сторонам, а потом снова отправился в заплыв и скрылся под железной конструкцией.

Люди, стоящие рядом с Мариинским театром, с большим интересом и любопытством наблюдали за животным, которое не часто встретишь в Северной столице. Как он здесь оказался, не понятно. Возможно, бобер приплыл в поисках еды или решил построить «третий корпус» театра. Главное, чтобы не сточил своими зубами мост.