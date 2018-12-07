2018-12-07T20:19:31+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: «Жигули» сбил двух женщин и ребенка под Гатчиной

Ребенок и женщина скончались, 18-летняя девушка попала в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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Смертельное ДТП: «Жигули» сбил двух женщин и ребенка под ГатчинойСмертельное ДТП: «Жигули» сбил двух женщин и ребенка под ГатчинойФото: Екатерина РОМАНОВА
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Страшная авария произошла на Киевском шоссе недалеко от Гатчины в Ленинградской области вечером в пятницу, 7 декабря. После того, как на улице стемнело, на пешеходном переходе под колесами отечественного автомобиля оказались сразу три человека. Двое скончались, один из них ребенок.

- В деревне Вайя Гатчинского района Ленинградской области по дороге Петербург-Псков ехал водитель на ВАЗ-2107. В 17:35 на пешеходном переходе он сбил двух женщин и семилетнего мальчика, - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД России по Северной столице.

Почему произошел несчастный случай, дорожная полиция пока не уточняет. Возможно, причиной стало темное время суток и гололед на трассе. Однако после столкновения с «Жигули» пешеходы оказались на земле.

На место ДТП экстренно выехала скорая помощь. К сожалению, помочь удалось не всем. Одна из пешеходов, 66-летняя женщина скончалась на месте от удара. Ребенок умер в карете скорой по пути в больницу. В медицинское заведение успели доставить лишь третью пострадавшую, 18-летнюю девушку. У нее диагностировали множественные травмы и ушибы. Сейчас она находится в центральной районной больнице Гатчины в тяжелом состоянии.

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