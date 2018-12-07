2018-12-07T20:47:30+03:00
Общество

В доме престарелых в Пушкине проверка выявила грязь и антисанитарию

Также в пансионате постояльцам не предоставлялась медицинская помощь
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В доме престарелых в Пушкине проверка выявила грязь и антисанитариюВ доме престарелых в Пушкине проверка выявила грязь и антисанитариюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

«Дом престарелых европейского уровня» - говорится на сайте петербургского пансионата ООО «Се Ля Ви». Однако в ноябре проверка прокуратуры Пушкинского района выяснила, что все далеко не так. Оказалось, что содержание постояльцев на самом деле не такое, как то обещает рекламный текст в Интернете.

- На сайте дома престарелых написано, что проживающие граждане смогут получать медицинскую помощь. Но проверка показала, что это на самом деле не так, - сообщает прокуратура Петербурга.

Кроме того в учреждении нашлись и другие нарушения. Тряпки и швабры, которыми убирают помещения моют не в специально отведенном для этого месте, а прямо в душевой сауны, предназначенной для стариков. Чистое и грязное белье хранится беспорядочно, специальной кладовой для этого нет, часть грязного белья валяется в парной сауны. Поразительно такое отношение к пожилым людям.

Также на сайте нет информации о тарифах на социальные услуги и лицензии на осуществление деятельности. Прокуратура потребовала устранить все нарушения. Однако после всей информации, становится не приятно, что дом престарелых – не самое благоприятное место для стариков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму