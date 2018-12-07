2018-12-07T20:47:30+03:00
Общество

В доме престарелых в Пушкине проверка выявила грязь и антисанитарию

Также в пансионате постояльцам не предоставлялась медицинская помощь
Лилия КОЗЛОВА
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В доме престарелых в Пушкине проверка выявила грязь и антисанитариюВ доме престарелых в Пушкине проверка выявила грязь и антисанитариюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Дом престарелых европейского уровня» - говорится на сайте петербургского пансионата ООО «Се Ля Ви». Однако в ноябре проверка прокуратуры Пушкинского района выяснила, что все далеко не так. Оказалось, что содержание постояльцев на самом деле не такое, как то обещает рекламный текст в Интернете.

- На сайте дома престарелых написано, что проживающие граждане смогут получать медицинскую помощь. Но проверка показала, что это на самом деле не так, - сообщает прокуратура Петербурга.

Кроме того в учреждении нашлись и другие нарушения. Тряпки и швабры, которыми убирают помещения моют не в специально отведенном для этого месте, а прямо в душевой сауны, предназначенной для стариков. Чистое и грязное белье хранится беспорядочно, специальной кладовой для этого нет, часть грязного белья валяется в парной сауны. Поразительно такое отношение к пожилым людям.

Также на сайте нет информации о тарифах на социальные услуги и лицензии на осуществление деятельности. Прокуратура потребовала устранить все нарушения. Однако после всей информации, становится не приятно, что дом престарелых – не самое благоприятное место для стариков.

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