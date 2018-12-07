2018-12-07T21:22:06+03:00
Происшествия

Рецидивист, причастный к убийству в Гатчине, отправится в тюрьму

Мужчина и двое сообщников напали на коммерсанта, избили и обокрали его
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Рецидивист, причастный к убийству в Гатчине, отправится в тюрьму Фото: архив "КП"Рецидивист, причастный к убийству в Гатчине, отправится в тюрьму Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

38-летний житель Сертолово Ленинградской области проведет следующие шесть лет в колонии строгого режима за разбой. Такое серьезное наказание мужчина получил не просто так. Ранее он уже был судим. В этот раз рецидивист стал причастным к убийству человека, хоть сам смертельных ударов погибшему и не наносил.

- Вечером 26 декабря 2018 года подсудимый и двое его сообщников во дворе дома одной из улиц Гатчины напали на коммерсанта. Они избили мужчину до потери сознания, после чего рецидивист отправился в машину, ждать своих «товарищей», - сообщает следственный комитет Ленинградской области.

Оставшиеся двое мужчин на этом не остановились. Они продолжили избивать несчастного пока тот находился «в отключке» и пырнули ножом оба бедра. Также нападавшие стащили вещи коммерсанта: деньги, телефон и другое ценное имущество общей суммой на 90 тысяч рублей. Бросив умирать мужчину, все трое скрылись с места преступления.

Пострадавшего отвезли в больницу, однако, несмотря на медицинскую помощь, он не выжил.

Осужденный рецидивист ранее уже совершал кражи и имел дело с наркотиками, за что сидел в тюрьме. На момент совершения данного преступления, у него была непогашенная судимость. Как говорится: «украл, выпил, в тюрьму».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму