Рецидивист, причастный к убийству в Гатчине, отправится в тюрьму

СЕГОДНЯ 21:11 2018-12-07T21:22:06+03:00

Мужчина и двое сообщников напали на коммерсанта, избили и обокрали его

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38-летний житель Сертолово Ленинградской области проведет следующие шесть лет в колонии строгого режима за разбой. Такое серьезное наказание мужчина получил не просто так. Ранее он уже был судим. В этот раз рецидивист стал причастным к убийству человека, хоть сам смертельных ударов погибшему и не наносил.

- Вечером 26 декабря 2018 года подсудимый и двое его сообщников во дворе дома одной из улиц Гатчины напали на коммерсанта. Они избили мужчину до потери сознания, после чего рецидивист отправился в машину, ждать своих «товарищей», - сообщает следственный комитет Ленинградской области.

Оставшиеся двое мужчин на этом не остановились. Они продолжили избивать несчастного пока тот находился «в отключке» и пырнули ножом оба бедра. Также нападавшие стащили вещи коммерсанта: деньги, телефон и другое ценное имущество общей суммой на 90 тысяч рублей. Бросив умирать мужчину, все трое скрылись с места преступления.

Пострадавшего отвезли в больницу, однако, несмотря на медицинскую помощь, он не выжил.

Осужденный рецидивист ранее уже совершал кражи и имел дело с наркотиками, за что сидел в тюрьме. На момент совершения данного преступления, у него была непогашенная судимость. Как говорится: «украл, выпил, в тюрьму».