2018-12-07T21:35:50+03:00
Происшествия

Глава ОПГ, занимавшийся инсценировками ДТП в Петербурге, получил наказание

Мошенники устраивали аварии и незаконно получали страховку
Лилия КОЗЛОВА
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Глава ОПГ, занимавшийся инсценировками ДТП в Петербурге, получил наказание Фото: архив "КП"Глава ОПГ, занимавшийся инсценировками ДТП в Петербурге, получил наказание Фото: архив "КП"
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В Петербурге раскрыли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась подставными ДТП и мошенничеством со страховым возмещением. Глава ОПГ 28-летний местный житель получил наказание – 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

- В группировку мошенников помимо осужденного главаря входило еще 11 человек, в том числе 5 сотрудников ГИБДД, - сообщает следственный комитет Петербурга.

С 2015 по 2017 года они инсценировали 10 ДТП и с помощью сотрудников дорожной полиции, которые знали о всех этих делах, создали условия для незаконного получения страховки. В общей сложности за это время им удалось похитить у страховщиков более 6 миллионов рублей.

Сейчас прокуратура рассматривает дела еще девяти членов ОПГ, двое из которых пошли на сотрудничество со следствием. Один из участников автомобильных «подстав» скрылся и находится в розыске. Еще один обвиняемый заболел. Его дело рассматривается отдельно.

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