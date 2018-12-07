2018-12-07T21:56:54+03:00
Общество

В связи с матчем «Зенита» в Петербурге ограничат движение

Проезжать и парковаться нельзя будет вокруг стадиона «Санкт-Петербург»
Лилия КОЗЛОВА
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В связи с матчем «Зенита» в Петербурге ограничат движениеВ связи с матчем «Зенита» в Петербурге ограничат движениеФото: Олег КУЗЕНКОВ
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В воскресение,9 декабря, петербургская футбольная команда «Зенит» встретится с «Рубином» в матче за первое место в рамках серии игр Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» проведут игру «дома», на арене «Санкт-Петербург» в 19:00. В связи с этим вокруг стадиона будет действовать ограничение движения для транспорта.

- С целые сутки 9 декабря запрещается парковка на Северной и Южной дорогах, Бобровом переулке, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, на Крестовском проспекте от улицы Рюхина до Южной дороги, наПриморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной, на Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина и на Яхтенная от Савушкина до Приморского проспекта, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Также с 16:00 до 22:00 9 декабря будет запрещено движение по Гребному каналу от Боброва переулка в Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге, на Южной от Крестовского проспекта к Теннисной аллее и на Северной дороге в направлении от Боброва переулка к Велосипедной аллее. Запрещено будет въезжать на участок улицы Рюхина от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

С 20:30 до окончания матча нельзя будет въезжать на Яхтенную улицу от Савушкина по Приморского проспекта и на Приморский от Беговой до Яхтенной улицы.

Автомобилисты, заранее продумывайте свои маршруты. А лучше болейте вместе с со всеми за команду города.

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