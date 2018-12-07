Сергей Семак о поединке "Зенит"-"Рубин" 9 декабря 2018: "Нас ждет сложный матч"

7 Дек. 22:18 2018-12-07T22:18:56+03:00

Игра пройдет на стадионе на Крестовском острове

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За пару дней до матча с "Рубином" тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии сине-бело-голубых и планах на игру.

- Проблемы есть всегда, но, надеюсь, они несерьезные. Есть футболисты, участие которых под вопросом. Проблемы есть, нужно их решать, - заявил Сергей Богданович.

Тренер петербургской команды уверен, что легко на поле против команды Курбана Бердыева уж точно не будет.

- Нас ждет сложный матч. Как будем играть - решим с завтрашнего дня, который посвятим более детальному изучению соперника. Будем стараться порадовать болельщиков игрой и результатом, - цитирует тренера пресс-служба "Зенита".

Напомним, матч 17-го тура российской Премьер-Лиги "Зенит"-"Рубин" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в воскресенье, 9 декабря. Начало игры - в 19:00.