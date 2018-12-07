2018-12-07T23:33:32+03:00
Общество

В 2018 году в Санкт-Петербурге высадили 12 тысяч лип, кленов, елей и других деревьев

А в следующем году - еще больше
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаФото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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Санкт-Петербург все-таки зеленый город! В этом году Северную столицу украсили еще 12 тысяч молодых деревьев, в три раза больше, чем два года назад. А в следующем году, по плану, высадят более 13 тысяч саженцев.

Как сообщили в Комитете по благоустройству, чаще всего в 2018 году в Петербурге высаживали липы.

- Липа хорошо чувствует себя в городе, устойчива к болезням и вредителям. Дерево быстро растет, переносит подрезку и формовку кроны, листва липы хорошо задерживает пыль и копоть, - уточнили в ведомстве.

Чуть меньше, чем лип, высадили кленов и елей. Более ста кленов теперь растут на Морском проспекте, хвойные деревья появились в удаленных от трасс частях парков. Например, 240 елей и сосен высажены в Пискаревском парке, 160 сосен - в Сестрорецке и в Комарово. Высаживали также рябины, березы, ивы, каштаны и дубы.

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