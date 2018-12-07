Андрей Аршавин на стадионе "Санкт-Петербург" вручит награду "Лучшему игроку месяца" РПЛ

7 Дек. 23:47 2018-12-07T23:47:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший "Зенитовец" и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин выйдет на поле стадиона "Санкт-Петербург" 9 декабря - в день, когда там сойдутся в матче 17-го тура РПЛ "сине-бело-голубые" и гости из казанского "Рубина".

Но не для того, чтобы играть - Андрей, выступавший последние несколько сезонов за казахстанский "Кайрат", заверил, что повесил бутсы на гвоздь. В это воскресенье он выйдет на поле, чтобы вручить почетную награду "Лучший игрок месяца" российской Премьер-Лиги. А стал этим самым лучшим в ноябре нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси.

- Церемония награждения состоится перед началом матча "Зенит" - "Рубин", - уточнили в пресс-службе российской Премьер-Лиги.

Дриусси, к слову, получил это почетное звание лучшего игрока РПЛ по результатам голосования футбольных болельщиков.