2018-12-07T23:47:12+03:00
Спорт

Андрей Аршавин на стадионе "Санкт-Петербург" вручит награду "Лучшему игроку месяца" РПЛ

Таковым болельщики признали Себастьяна Дриусси
Елена МОЛОДКИНА
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Андрей Аршавин - бывший игрок "Зенита"Андрей Аршавин - бывший игрок "Зенита"Фото: Илья СМИРНОВ
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Бывший "Зенитовец" и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин выйдет на поле стадиона "Санкт-Петербург" 9 декабря - в день, когда там сойдутся в матче 17-го тура РПЛ "сине-бело-голубые" и гости из казанского "Рубина".

Но не для того, чтобы играть - Андрей, выступавший последние несколько сезонов за казахстанский "Кайрат", заверил, что повесил бутсы на гвоздь. В это воскресенье он выйдет на поле, чтобы вручить почетную награду "Лучший игрок месяца" российской Премьер-Лиги. А стал этим самым лучшим в ноябре нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси.

- Церемония награждения состоится перед началом матча "Зенит" - "Рубин", - уточнили в пресс-службе российской Премьер-Лиги.

Дриусси, к слову, получил это почетное звание лучшего игрока РПЛ по результатам голосования футбольных болельщиков.

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