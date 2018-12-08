2018-12-08T10:37:20+03:00
Спорт

В Петербурге наградили чемпионов мира по автоспорту

В торжественной церемонии принял участие врио губернатор города
Евгения МОСКВИНА
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На церемонии награждения лучших в мире автоспорта чествовали чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.На церемонии награждения лучших в мире автоспорта чествовали чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге вручили Оскар для автогонщиков. Торжественной церемонией завершилась в пятницу, 7 декабря, Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации, которая проходила в Северной столице. И впервые в России.

Чествовали лучших из лучших в Большом зале Петербургской филармонии. Чемпионов поприветствовали врио губернатора города на Неве Александр Беглов. Кроме того, в большом мероприятии принял участие и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт, а также президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов.

- Для нас важно, что именно наш город стал первым в России местом проведения Генеральной ассамблеи. 120 лет назад под Петербургом прошли первые автогонки. А сегодня мы встречаем на берегах Невы современных чемпионов, - отметил на церемонии Александр Беглов.

Высшей награды в мире автоспорта удостоился чемпион «Формулы-1», британец Льюис Хэмилтон. Чествовали на церемонии также чемпионов мира по ралли Себастьян Ожье и Жульен Инграссия из Франции. Не обошло стороной признание и сынам семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера - чемпиона европейской «Формулы-3» Мика Шумахера. Среди тех, кого чествовали на церемеонии, оказался и наш соотечестенник - чемпион Межконтинентального Кубка по дрифту Георгий Чивчян.

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