2018-12-08T10:37:20+03:00
Спорт

В Петербурге наградили чемпионов мира по автоспорту

В торжественной церемонии принял участие врио губернатор города
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
На церемонии награждения лучших в мире автоспорта чествовали чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.На церемонии награждения лучших в мире автоспорта чествовали чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге вручили Оскар для автогонщиков. Торжественной церемонией завершилась в пятницу, 7 декабря, Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации, которая проходила в Северной столице. И впервые в России.

Чествовали лучших из лучших в Большом зале Петербургской филармонии. Чемпионов поприветствовали врио губернатора города на Неве Александр Беглов. Кроме того, в большом мероприятии принял участие и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт, а также президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов.

- Для нас важно, что именно наш город стал первым в России местом проведения Генеральной ассамблеи. 120 лет назад под Петербургом прошли первые автогонки. А сегодня мы встречаем на берегах Невы современных чемпионов, - отметил на церемонии Александр Беглов.

Высшей награды в мире автоспорта удостоился чемпион «Формулы-1», британец Льюис Хэмилтон. Чествовали на церемонии также чемпионов мира по ралли Себастьян Ожье и Жульен Инграссия из Франции. Не обошло стороной признание и сынам семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера - чемпиона европейской «Формулы-3» Мика Шумахера. Среди тех, кого чествовали на церемеонии, оказался и наш соотечестенник - чемпион Межконтинентального Кубка по дрифту Георгий Чивчян.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрей Аршавин на стадионе "Санкт-Петербург" вручит награду "Лучшему игроку месяца" РПЛ
В 2018 году в Санкт-Петербурге высадили 12 тысяч лип, кленов, елей и других деревьев
Сергей Семак о поединке "Зенит"-"Рубин" 9 декабря 2018: "Нас ждет сложный матч"
В связи с матчем «Зенита» в Петербурге ограничат движение
Глава ОПГ, занимавшийся инсценировками ДТП в Петербурге, получил наказание
Рецидивист, причастный к убийству в Гатчине, отправится в тюрьму
В доме престарелых в Пушкине проверка выявила грязь и антисанитарию
Смертельное ДТП: «Жигули» сбил двух женщин и ребенка под Гатчиной
Из проруби в Крюковом канале вынырнул бобер
Вокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади установили леса
Ленинградская область поделится опытом трудоустройства инвалидов
Беглов устроил проверку из-за отключения отопления на Васильевском острове
«Карманный» воришка, снявший с карты гостьи Петербурга миллион рублей, задержан
Детский тренер в Петербурге прикарманил себе 300 тысяч рублей
В Ленобласти будут штрафовать за неправильное содержание домашних животных
Второй тур голосование за новое название «Пулково» начнется 10 декабря
С июля 2019 года тарифы на воду в Петербурге поднимутся на 7 процентов
Культурный «митинг»: На вход в Эрмитаж образовались огромные очереди
На перекрестке Савушкина и Туристской «Пежо» поднял на капот «Киа»