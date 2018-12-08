2018-12-08T11:19:13+03:00
Общество

В Петербурге на выходные объявили «желтый» уровень погодной опасности

8 и 9 декабря в городе на Неве ожидается мокрый снег и гололед
Полина ЖУКОВА
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Прогноз погоды на 8 и 9 декабря в Петербурге: Мокрый снег и гололедица.Прогноз погоды на 8 и 9 декабря в Петербурге: Мокрый снег и гололедица.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности на выходные для Петербурга и Ленинградской области. Но не стоит пугаться: предстоящее природное явления жителям Северной столицы до боли знакомо. Пришло время для мокрого снега.

В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в городе на Неве прогнозируют 8 декабря умеренный южный и юго-восточный ветер. А также температуру воздуха от 0 до -2 градусов. Предупреждают горожан и о гололедице на дорогах в субботу. В течение дня может дать о себе знать умеренный мокрый снег. А вот в ночь на воскресенье осадки местами усилятся метелью. Продолжится налипание мокрого снега и днем 9 декабря.

Во второй выходной день так же, как и в субботу, стоит быть внимательными и осторожными на дорогах - как пешеходам, так и автомобилистам. Гололедица задержится в Петербурге и на воскресенье. Температура воздуха 9 декабря будет колебаться около нуля, но может опуститься и до -2 градусов.

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