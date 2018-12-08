2018-12-08T14:38:43+03:00
Общество

Бюджет Ленобласти на следующий год приняли с песней

После того, как депутаты парламента Ленобласти большинством голосов приняли закон о бюджете на 2019 год, глава регионального Комитета финансов исполнил «Замыкая круг»
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
парламент Ленобласти принял бюджет на 2019-ый и на плановый период 2020-2021 годов. Фото: http://lenobl.ruпарламент Ленобласти принял бюджет на 2019-ый и на плановый период 2020-2021 годов. Фото: http://lenobl.ru
Изменить размер текста:

В Доме правительства Ленинградской области праздник: областной парламент принял бюджет на 2019-ый и на плановый период 2020-2021 годов. Утверждение главного документа в третьем чтении отметили музыкальным перфомансом: симфонический оркестр Ленобласти играл, а глава Комитета финансов Роман Марков солировал с песней «Замыкая круг».

– Документ получился очень взвешенным, хотя споров и яростных дискуссий было много, – отметил глава Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин. – Приняли 45 правок. Но пришли к консенсусу. Пропорции расходов остались те же: шестьдесят процентов бюджета приходится на социальные сферы (образование, медицину и соцподдержку).

По госпрограммам на образование в следующем году запланировали потратить 31 миллиард рублей, на здравоохранение – 22,9 миллиарда, на соцподдержку – 17,7 миллиарда. Значительные средства направят на развитие дорожного хозяйства, ЖКХ, поддержку АПК, формирование комфортной среды и строительство жилья.

На адресную инвестиционную программу предусмотрели 11,3 миллиарда. Эти деньги нужны для проектирования, реконструкции и строительства 232 объектов. В их числе – 119 объектов газификации, 60 социально-культурных объектов, 26 объектов водоснабжения. Начнут строить три бассейна, два дома культуры, два образовательных учреждения, четыре спортивных площадки, пожарное депо.

Еще 9,7 миллиарда рублей отвели под выполнение «майского указа» президента: эта сумма пойдет на демографию, медицину, образование, жилье, экологию, дороги и культуру.

– Доходная часть – 120,6 миллиарда рублей, расходная – 127,1 миллиарда. И это очень неплохой показатель, – добавил Сергей Бебенин. – Все наши публичные обязательства будут исполнены в полном объеме. К концу года по доходам перескочим 150 миллиардов рублей, и можно будет увеличить госпрограммы и выделить средства на какие-то дополнительные вещи. Например, на дороги. Над этим будем усиленно работать.

Еще больше материалов по теме: «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге изъяли больше 4 тысяч незаконных сим-карт
Стадион на Крестовском получит название «Газпром Арена»
В Петербурге на выходные объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Петербурге наградили чемпионов мира по автоспорту
Андрей Аршавин на стадионе "Санкт-Петербург" вручит награду "Лучшему игроку месяца" РПЛ
В 2018 году в Санкт-Петербурге высадили 12 тысяч лип, кленов, елей и других деревьев
Сергей Семак о поединке "Зенит"-"Рубин" 9 декабря 2018: "Нас ждет сложный матч"
В связи с матчем «Зенита» в Петербурге ограничат движение
Глава ОПГ, занимавшийся инсценировками ДТП в Петербурге, получил наказание
Рецидивист, причастный к убийству в Гатчине, отправится в тюрьму
В доме престарелых в Пушкине проверка выявила грязь и антисанитарию
Смертельное ДТП: «Жигули» сбил двух женщин и ребенка под Гатчиной
Из проруби в Крюковом канале вынырнул бобер
Вокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади установили леса
Ленинградская область поделится опытом трудоустройства инвалидов
Беглов устроил проверку из-за отключения отопления на Васильевском острове
«Карманный» воришка, снявший с карты гостьи Петербурга миллион рублей, задержан
Детский тренер в Петербурге прикарманил себе 300 тысяч рублей
В Ленобласти будут штрафовать за неправильное содержание домашних животных
Второй тур голосование за новое название «Пулково» начнется 10 декабря
С июля 2019 года тарифы на воду в Петербурге поднимутся на 7 процентов
Культурный «митинг»: На вход в Эрмитаж образовались огромные очереди
На перекрестке Савушкина и Туристской «Пежо» поднял на капот «Киа»