2018-12-08T14:38:43+03:00
Общество

Бюджет Ленобласти на следующий год приняли с песней

После того, как депутаты парламента Ленобласти большинством голосов приняли закон о бюджете на 2019 год, глава регионального Комитета финансов исполнил «Замыкая круг»
Анна ПОСЛЯНОВА
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парламент Ленобласти принял бюджет на 2019-ый и на плановый период 2020-2021 годов. Фото: http://lenobl.ruпарламент Ленобласти принял бюджет на 2019-ый и на плановый период 2020-2021 годов. Фото: http://lenobl.ru
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В Доме правительства Ленинградской области праздник: областной парламент принял бюджет на 2019-ый и на плановый период 2020-2021 годов. Утверждение главного документа в третьем чтении отметили музыкальным перфомансом: симфонический оркестр Ленобласти играл, а глава Комитета финансов Роман Марков солировал с песней «Замыкая круг».

– Документ получился очень взвешенным, хотя споров и яростных дискуссий было много, – отметил глава Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин. – Приняли 45 правок. Но пришли к консенсусу. Пропорции расходов остались те же: шестьдесят процентов бюджета приходится на социальные сферы (образование, медицину и соцподдержку).

По госпрограммам на образование в следующем году запланировали потратить 31 миллиард рублей, на здравоохранение – 22,9 миллиарда, на соцподдержку – 17,7 миллиарда. Значительные средства направят на развитие дорожного хозяйства, ЖКХ, поддержку АПК, формирование комфортной среды и строительство жилья.

На адресную инвестиционную программу предусмотрели 11,3 миллиарда. Эти деньги нужны для проектирования, реконструкции и строительства 232 объектов. В их числе – 119 объектов газификации, 60 социально-культурных объектов, 26 объектов водоснабжения. Начнут строить три бассейна, два дома культуры, два образовательных учреждения, четыре спортивных площадки, пожарное депо.

Еще 9,7 миллиарда рублей отвели под выполнение «майского указа» президента: эта сумма пойдет на демографию, медицину, образование, жилье, экологию, дороги и культуру.

– Доходная часть – 120,6 миллиарда рублей, расходная – 127,1 миллиарда. И это очень неплохой показатель, – добавил Сергей Бебенин. – Все наши публичные обязательства будут исполнены в полном объеме. К концу года по доходам перескочим 150 миллиардов рублей, и можно будет увеличить госпрограммы и выделить средства на какие-то дополнительные вещи. Например, на дороги. Над этим будем усиленно работать.

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