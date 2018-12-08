2018-12-08T15:01:43+03:00
Общество

В Петербурге изъяли больше 4 тысяч незаконных сим-карт

Пакеты на услуги связи продавали в центре города
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге нашли 4 тысячи незаконных сим-карт.В Петербурге нашли 4 тысячи незаконных сим-карт.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Все приезжие в Северную столицу и сами горожане знают, что купить сим-карту для связи по мобильному не проблема. Но будет ли она законно оформлена – вопрос. Борьбу с «левыми» симками в городе ведет полиция. На днях сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России выехали в центр Петербурга после обращения о нарушениях.

У продавцов на улице Ломоносова правоохранители нашли больше четырех тысяч стартовых пакетов для подключения услуг связи. Покупались они и туристами, и местными жителями по незаконным договорам на услуги мобильной связи.

– В отношении гражданина, нелегально распространявшего пакеты связи, составлен протокол об административном правонарушении по статье 13.29 Кодекса об административных правонарушениях – заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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