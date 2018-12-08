Александр Дрозденко наградил победителей конкурса «Встречаемся в Ленобласти»

СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-08T15:15:58+03:00

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В Ленинградской области подвели итоги Инстаграм-конкурса «Встречаемся в Ленобласти», а губернатор региона Александр Дрозденко наградил его победителей. С гостями мероприятия он встретился в Доме правительства 7 декабря. Среди приглашенных был и знаменитый кот-оракул Ахилл.

Жители Ленинградской области обзавелись новым «другом» – лосем по имени Лосилий. Именно он является неофициальным туристическим символом 47 региона. И именно его участники конкурса искали, путешествуя по районам области и знакомясь с родным краем.

Баннеры, на которых изображен сохатый, разместили по всем районам Ленобласти. С Лосилием участники фото-битвы должны были сделать оригинальные кадры и выложить их в соцсетях. Авторы самых интересных из них стали обладателями подарка из рук самого главы региона: победителям Александр Дрозденко вручил наручные часы и подарочные издания о Ленинградской области.

– Для продвижения территории и привлечения туристов все средства хороши. Мы стремимся развивать транспортную доступность, инфраструктуру, событийный туризм и привлекать жителей, потому что никто лучше них не знает, какие уникальные, интереснейшие места и достопримечательности есть в регионе. То, что в этом конкурсе всех объединил понятный символ – любопытный и добродушный Лосилий – считаю, отлично! – отметил Александр Дрозденко.

Кстати, с героем конкурса встретились не только жители Ленобласти, но и многочисленные туристы. В этом году регион принял три миллиона гостей со всего мира. Добродушного и веселого Лосилия придумали в рамках проекта «Открывая Ленобласть».

С сохатым «познакомился» и знаменитый кот Ахилл. Александр Дрозденко оценил вклад белоснежного любимца петербуржцев в развитие туризма региона. «Музей кошки», представителем которого в том числе является и пушистая знаменитость, расположен во Всеволожском районе Ленинградской области.