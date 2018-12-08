2018-12-08T16:03:51+03:00
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило Северную площадь

Коммунальная авария собрала автомобили в пробку
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Коммунальная авария произошла в субботу а пересечении Северного и Гражданского проспектов. Фото: Группа ВКонтакет "ДТП и ЧП | Петербург"Коммунальная авария произошла в субботу а пересечении Северного и Гражданского проспектов. Фото: Группа ВКонтакет "ДТП и ЧП | Петербург"
Изменить размер текста:

Суббота в Калининском районе Петербурга не обошлась без прорыва трубы. «Поплыл» перекресток на пересечении Северного и Гражданского проспектов, а вместе с ним и участники дорожного движения. О «водном» ЧП сообщают очевидцы в соцсети.

Пока причины коммунальной аварии на месте устраняют сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», местные жители уже ожидают, когда площадь превратится в большой каток. Погоду на выходные городу на Неве синоптики обещали не самую приятную.

- Если так все и останется, то ночью там соберутся любители подрифтить, - размышляет пользователь соцсети.

Пока одни петербуржцы обсуждают в соцсети очередной прорыв трубы в Северной столице, другие предупреждают автомобилистов.

- Только что там проезжал, лучше этот перекресток объезжайте, если не хотите проверять свой авто на функцию «катер», - сообщил в комментариях очевидец.

Судя по данным «Яндекс. Пробки», на пересечении Гражданского и Северного проспектов уже скопилась нетипичная для субботы пробка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму