2018-12-08T16:03:51+03:00
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило Северную площадь

Коммунальная авария собрала автомобили в пробку
Евгения МОСКВИНА
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Коммунальная авария произошла в субботу а пересечении Северного и Гражданского проспектов. Фото: Группа ВКонтакет "ДТП и ЧП | Петербург"Коммунальная авария произошла в субботу а пересечении Северного и Гражданского проспектов. Фото: Группа ВКонтакет "ДТП и ЧП | Петербург"
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Суббота в Калининском районе Петербурга не обошлась без прорыва трубы. «Поплыл» перекресток на пересечении Северного и Гражданского проспектов, а вместе с ним и участники дорожного движения. О «водном» ЧП сообщают очевидцы в соцсети.

Пока причины коммунальной аварии на месте устраняют сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», местные жители уже ожидают, когда площадь превратится в большой каток. Погоду на выходные городу на Неве синоптики обещали не самую приятную.

- Если так все и останется, то ночью там соберутся любители подрифтить, - размышляет пользователь соцсети.

Пока одни петербуржцы обсуждают в соцсети очередной прорыв трубы в Северной столице, другие предупреждают автомобилистов.

- Только что там проезжал, лучше этот перекресток объезжайте, если не хотите проверять свой авто на функцию «катер», - сообщил в комментариях очевидец.

Судя по данным «Яндекс. Пробки», на пересечении Гражданского и Северного проспектов уже скопилась нетипичная для субботы пробка.

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