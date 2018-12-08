На Московском шоссе в Петербурге нашли снаряд времен ВОВ

СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-08T16:28:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Петербурге. На этот раз на опасный предмет наткнулись в Пушкинском районе города. У дома №345 по Московскому шоссе покоился артиллерийский 122-милимметровый снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу. С места обнаружения боеприпас уже вывезли специалисты, чтобы обезвредить и утилизировать.

В ГУ МЧС по городу петербуржцам напоминают: если вы столкнулись в подобной находкой или при любой другой чрезвычайной ситуации следует срочно позвонить в службу спасения. Со стационарного телефона по номеру 01, а с мобильного – 112 или 101.

Кроме того, в ГУ МЧС России по Петербургу круглосуточно работает горячая линия. Позвонить на нее можно по номера 8 (812) 299 99 99.