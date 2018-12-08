На Лиговском проспекте полиция прикрыла бордель с азиатками

СЕГОДНЯ 17:22 2018-12-08T17:24:58+03:00

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Сотрудники полиции прикрыли в Петербурге очередной притон с путанами. На этот раз в публичный дом превратилась квартира в историческом доме на Лиговском проспекте.

- В момент появления полицейских в помещении находились семь граждан, причастных к деятельности притона. Пять женщин предоставляли сексуальные услуги за денежное вознаграждение, четыре из которых уроженки среднеазиатского государства, также женщина, исполняющая функции администратора и мужчина-охранник, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всех семерых уже доставили в отделение полиции и составили протоколы. В отношении самих женщин легкого поведения - по статье о занятии проституцией. Две из них нарушили еще и правила въезда и режима пребывания в России. Охранника и администратора борделя тоже привлекли к «административке» - по статье получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией.