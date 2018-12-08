У метро «Елизаровская» нашли потерявшегося 4-летнего мальчика

8 Дек. 20:01 2018-12-08T20:01:24+03:00

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У станции метро «Елизаровская» в Петербурге в субботу, 8 декабря, без взрослых оказался четырехлетний малыш. На потерявшегося ребенка обратил внимание 48-летний житель поселка Бургы и привел в ближайший пикет полиции, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В одиночестве мальчик находился в сотне метров от станции подземки – на проспекте Елизарова. А в руке у ребенка нашли дисконтную карту магазина косметики и бытовой химии.

Пока полицейские выясняют личности родителей и обстоятельства проиошедшего, мальчика отправили в детскую больницу: там специалисты позаботятся о его состоянии. Известно, что матери малыша скорее всего 44 года и у женщины есть еще один ребенок - старшая дочь.