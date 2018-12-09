2018-12-09T12:48:43+03:00
Спорт

ИдемНаРекорд: Около 75 тысяч билетов купили болельщики на два хоккейных матча в Петербурге

16 декабря на лед выйдут сборные России и Финляндии, а 22 декабря - СКА и ЦСКА
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Так преобразится стадион "Санкт-Петербург" во время матчей. Фото: www.ska.ru.Так преобразится стадион "Санкт-Петербург" во время матчей. Фото: www.ska.ru.
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Совсем скоро в Петербурге пройдут два важных хоккейных матча, которые с нетерпением ждут болельщики. 16 декабря на лед стадиона «Санкт-Петербург» выйдут сборные России и Финляндии, которые встретятся в рамках Еврохоккейтура. Спустя неделю, 22 декабря, на арене сразятся петербургский СКА и столичный ЦСКА. Армейское дерби состоится в день рождения обоих клубов и всего отечественного хоккея.

Игры вызвали ажиотаж среди петербуржцев и гостей города. Билеты уже купили 75 тысяч человек.

- Сейчас уже продано 40 тысяч билетов на матч сборных России и Финляндии и 35 тысяч - на матч между СКА и ЦСКА. И мы знаем, что люди обычно покупают билеты ближе к событию, - цитируют РИА заместителя председателя совета директоров СКА из Петербурга Александра Медведева.

Как признаются в клубе, они хотели бы поставить рекорд по посещаемости. Стадион вмещает 70 тысяч болельщиков, а это значит, что игры могут стать крупнейшим хоккейным событием России. Билеты еще есть на сайте tickets.ska.ru.

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