2018-12-09T12:48:43+03:00
Спорт

ИдемНаРекорд: Около 75 тысяч билетов купили болельщики на два хоккейных матча в Петербурге

16 декабря на лед выйдут сборные России и Финляндии, а 22 декабря - СКА и ЦСКА
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Так преобразится стадион "Санкт-Петербург" во время матчей. Фото: www.ska.ru.Так преобразится стадион "Санкт-Петербург" во время матчей. Фото: www.ska.ru.
Изменить размер текста:

Совсем скоро в Петербурге пройдут два важных хоккейных матча, которые с нетерпением ждут болельщики. 16 декабря на лед стадиона «Санкт-Петербург» выйдут сборные России и Финляндии, которые встретятся в рамках Еврохоккейтура. Спустя неделю, 22 декабря, на арене сразятся петербургский СКА и столичный ЦСКА. Армейское дерби состоится в день рождения обоих клубов и всего отечественного хоккея.

Игры вызвали ажиотаж среди петербуржцев и гостей города. Билеты уже купили 75 тысяч человек.

- Сейчас уже продано 40 тысяч билетов на матч сборных России и Финляндии и 35 тысяч - на матч между СКА и ЦСКА. И мы знаем, что люди обычно покупают билеты ближе к событию, - цитируют РИА заместителя председателя совета директоров СКА из Петербурга Александра Медведева.

Как признаются в клубе, они хотели бы поставить рекорд по посещаемости. Стадион вмещает 70 тысяч болельщиков, а это значит, что игры могут стать крупнейшим хоккейным событием России. Билеты еще есть на сайте tickets.ska.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты «Справедливой России» считают переименование стадиона «Санкт-Петербург» незаконным
Блогер случайно рассекретил салон обновленной Lada Vesta
Пьяная женщина незаконно проникла в исторический архив в Петербурге
У метро «Елизаровская» нашли потерявшегося 4-летнего мальчика
Александр Беглов провел инспекцию объектов, на которые жаловались горожане
На Лиговском проспекте полиция прикрыла бордель с азиатками
На Московском шоссе в Петербурге нашли снаряд времен ВОВ
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило Северную площадь
Александр Дрозденко наградил победителей конкурса «Встречаемся в Ленобласти»
В Петербурге изъяли больше 4 тысяч незаконных сим-карт
Бюджет Ленобласти на следующий год приняли с песней
Стадион на Крестовском получит название «Газпром Арена»
В Петербурге на выходные объявили «желтый» уровень погодной опасности