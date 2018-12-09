Пьяная женщина незаконно проникла в исторический архив в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-09T11:27:20+03:00

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Вот она – тяга к самообразованию. В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая незаконно пробралась на территорию Российского государственного исторического архива.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Около 6:30 утра на объекте, расположенном по адресу Заневский проспект дом № 36, сработала тревожная кнопка. Правоохранители приехали на место и увидели, что кто-то пробрался на территорию архива. После они вызвали подкрепление. Как оказалось, покой сотрудников вневедомственной охраны нарушила пьяная петербурженка.

- Злоумышленницу задержали и передали сотрудникам 52 отдела полиции, - уточнили в пресс-службе Росгвардии. - Мотивы ее поступка сейчас выясняются.