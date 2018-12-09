2018-12-09T12:02:05+03:00
Общество

Депутаты «Справедливой России» считают переименование стадиона «Санкт-Петербург» незаконным

С просьбой решить вопрос они обратились к врио губернатора Беглову
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Стадион передали "Зениту" на 49 лет.Стадион передали "Зениту" на 49 лет.Фото: Александр ГЛУЗ
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Только жители Петербурга привыкли к названию домашнего стадиона «Зенита», как его вновь изменили. Теперь не «Санкт-Петербург», а «Газпром Арена». Однако не все довольны таким решением. Петербургское отделение «Справедливой России» обратилось к действующему губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть вопрос переименования. По словам представителей партии, эту инициативу необходимо согласовать с топонимической комиссией Северной столицы. Несмотря на то, что объект передан сине-бело-голубым в управление на 49 лет, он все равно является собственностью Петербурга.

– Сегодня «Зенит» спонсируется нефтяной компанией, завтра, например, - транспортной, послезавтра глобальную поддержку ему станет оказывать национальный лидер по производству кондитерских изделий или косметики. И что, мы каждый раз будем переименовывать стадион? – отмечает лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина.

Врио губернатора Александр Беглов на обращение пока не отреагировал.

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