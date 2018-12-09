Петербурженка сгорела после столкновения со столбом на Мурманском шоссе

СЕГОДНЯ 13:53 2018-12-09T13:56:10+03:00

По предварительной информации, она не справилась с управлением

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Страшная авария произошла 33-м километре трассы «Кола». Около девяти часов утра 9 декабря автомобиль Mazda влетел в фонарный столб. После столкновения иномарка загорелась. Машину объяло пламенем. Буквально за несколько минут она выгорела до тла.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водитель не успел выскочить из салона и скончался на месте.

По информации, размещенной в группе «Дорожный инспектор», за рулем машины находилась девушка, которой в октябре исполнилось 19 лет. Судя по всему, она не справилась с управлением.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства аварии, ведется проверка.