У Петербурга «отобрали» звание культурной столицы России

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-09T17:02:40+03:00

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Петербург не раз доказывал, что по праву носит гордое имя культурной столицы России. В городе работают свыше 200 музеев и 70 театров, которыми восхищаются люди со всего мира. Ежегодно Северная столица становится туристической меккой для зарубежных гостей.

Одной из тех, кто решил своими глазами увидеть город на Неве, стала корреспондент финской телерадиокомпании Yle Черстин Крунвалль. Женщина приехала в Россию и посетила два города – Петербург и Москву. После экскурсий и прогулок корреспондент усомнилась, что звание культурной столицы досталось Петербургу заслужено. По ее словам, уровень жизни в Белокаменной выше.

Также Черстин отметила, что жители Северной столицы постоянно пытаются «объяснить, что их город лучше, чем Москва». И это Крунвалль считает забавным.

Петербург произвел на журналистку впечатление «маленького городка», дружелюбного и спокойного. Москва же удивила динамичностью развития, скоростью и высокомерием. Однако гостья призналась, что одинаково любит два российских города и не хочет никого обидеть.