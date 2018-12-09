2018-12-09T17:02:40+03:00
Общество

У Петербурга «отобрали» звание культурной столицы России

Своими наблюдениями за городом поделилась известная финская журналистка
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Петербург 2лишили" звания культурной столицы.Петербург 2лишили" звания культурной столицы.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Петербург не раз доказывал, что по праву носит гордое имя культурной столицы России. В городе работают свыше 200 музеев и 70 театров, которыми восхищаются люди со всего мира. Ежегодно Северная столица становится туристической меккой для зарубежных гостей.

Одной из тех, кто решил своими глазами увидеть город на Неве, стала корреспондент финской телерадиокомпании Yle Черстин Крунвалль. Женщина приехала в Россию и посетила два города – Петербург и Москву. После экскурсий и прогулок корреспондент усомнилась, что звание культурной столицы досталось Петербургу заслужено. По ее словам, уровень жизни в Белокаменной выше.

Также Черстин отметила, что жители Северной столицы постоянно пытаются «объяснить, что их город лучше, чем Москва». И это Крунвалль считает забавным.

Петербург произвел на журналистку впечатление «маленького городка», дружелюбного и спокойного. Москва же удивила динамичностью развития, скоростью и высокомерием. Однако гостья призналась, что одинаково любит два российских города и не хочет никого обидеть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школьники Ленинградской области снимут антикоррупционное кино
Петербурженка сгорела после столкновения со столбом на Мурманском шоссе
Депутаты «Справедливой России» считают переименование стадиона «Санкт-Петербург» незаконным
Блогер случайно рассекретил салон обновленной Lada Vesta
Пьяная женщина незаконно проникла в исторический архив в Петербурге
ИдемНаРекорд: Около 75 тысяч билетов купили болельщики на два хоккейных матча в Петербурге
У метро «Елизаровская» нашли потерявшегося 4-летнего мальчика
Александр Беглов провел инспекцию объектов, на которые жаловались горожане
На Лиговском проспекте полиция прикрыла бордель с азиатками
На Московском шоссе в Петербурге нашли снаряд времен ВОВ
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило Северную площадь
Александр Дрозденко наградил победителей конкурса «Встречаемся в Ленобласти»
В Петербурге изъяли больше 4 тысяч незаконных сим-карт
Бюджет Ленобласти на следующий год приняли с песней
Стадион на Крестовском получит название «Газпром Арена»
В Петербурге на выходные объявили «желтый» уровень погодной опасности