Школьники Ленинградской области снимут антикоррупционное кино

9 Дек. 17:47 2018-12-09T17:47:06+03:00

В своих работах ученики объяснят, почему нельзя воровать при строительстве школ

Изменить размер текста: A A

«Мы за честную Россию без коррупции» - конкурс видеороликов под таким названием стартовал в Ленинградской области 9 декабря. Принять участие в нем могут школьники 9-11 классов, готовые высказать свое мнение и проявить смекалку.

В этом году сюжет роликов должен быть посвящен строительству школ при участии чиновников, строителей и простых жителей. Участники могут выбрать любой жанр – от интервью и репортажа до мультфильма. Главное, чтобы каждый зритель понял: незаконное строительство, основанное на коррупции, недопустимо.

Творческий конкурс пройдет в три этапа. Сначала работы отберут на уровне школы (с 9 декабря по 18 января), затем – района. С 8 февраля стартует последний, областной этап. Имена победителей объявят в марте 2019 года. Награды юным кинематографистам вручит губернатор области Александр Дрозденко.

Кстати, состязание уже стало традиционным. Оно проводится в третий раз. В 2016 году школьники писали сочинения, в 2017 – также снимали видеоролики. Главная цель конкурса — формирование у подрастающего поколения нетерпимости к коррупционному поведению. Организаторами творческого состязания выступили аппарат губернатора и правительства Ленинградской области и областной комитет общего и профессионального образования.