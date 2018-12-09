2018-12-09T17:47:06+03:00
Общество

Школьники Ленинградской области снимут антикоррупционное кино

В своих работах ученики объяснят, почему нельзя воровать при строительстве школ
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Итоги конкурса подведут в марте 2019 года.Итоги конкурса подведут в марте 2019 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Мы за честную Россию без коррупции» - конкурс видеороликов под таким названием стартовал в Ленинградской области 9 декабря. Принять участие в нем могут школьники 9-11 классов, готовые высказать свое мнение и проявить смекалку.

В этом году сюжет роликов должен быть посвящен строительству школ при участии чиновников, строителей и простых жителей. Участники могут выбрать любой жанр – от интервью и репортажа до мультфильма. Главное, чтобы каждый зритель понял: незаконное строительство, основанное на коррупции, недопустимо.

Творческий конкурс пройдет в три этапа. Сначала работы отберут на уровне школы (с 9 декабря по 18 января), затем – района. С 8 февраля стартует последний, областной этап. Имена победителей объявят в марте 2019 года. Награды юным кинематографистам вручит губернатор области Александр Дрозденко.

Кстати, состязание уже стало традиционным. Оно проводится в третий раз. В 2016 году школьники писали сочинения, в 2017 – также снимали видеоролики. Главная цель конкурса — формирование у подрастающего поколения нетерпимости к коррупционному поведению. Организаторами творческого состязания выступили аппарат губернатора и правительства Ленинградской области и областной комитет общего и профессионального образования.

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