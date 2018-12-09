2018-12-09T18:10:26+03:00
Происшествия

В Калининском районе Петербурга «Лада» врезалась в маршрутку

Информация о пострадавших уточняется
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фотография с места аварии. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Фотография с места аварии. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
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На улице Комсомола в Петербурге произошла серьезная авария с участием маршрутки. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей ДТП, легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом лоб в лоб. Удар был сильным. После столкновения маршрутка протаранила железную ограду. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» писала о ДТП на Мурманском шоссе. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. После этого машина вспыхнула, а девушка, которая была за рулем, погибла.

Авария на улице Комсомола в Петербурге.

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