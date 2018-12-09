В Эрмитаже отметили День Святого Георгия и вручили почетный орден Михаилу Пиотровскому

9 Дек. 19:10 2018-12-09T19:10:56+03:00

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В Георгиевском зале Эрмитажа отметили День Святого Георгия. Торжественная церемония, посвященная небесному покровителю русского воинства, началась с выноса знамен и штандартов Российской императорской армии.

Участников приветствовали вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, посол Франции г-жа Сильви Берманн и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который в этот день отмечал сразу два праздника. Сегодня, 9 декабря, почетному гражданину Петербурга исполнилось 74 года.

- Ваша многолетняя плодотворная деятельность во главе знаменитого во всем мире Государственного Эрмитажа - пример подвижнического служения избранному делу, российскому и петербургскому музееведению. Сегодня Вы продолжаете вкладывать все свои силы в просветительскую деятельность, расширять горизонты науки, укреплять имидж Петербурга как культурной столицы России, - передал Владимир Кириллов поздравления врио губернатора Александра Беглова.

Во время торжественной церемонии г-жа Сильви Берманн от имени Президента Французской Республики Эммануэля Макрона вручила директору Эрмитажа почетную награду - знак отличия Командора Ордена Искусств и Литературы.