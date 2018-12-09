2018-12-09T19:53:02+03:00
Общество

«Бьет - значит сядет»: Петербургские феминистки устроили митинг в центре города

Акцию посвятили борьбе за права женщин
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Во время акции активистки читали рэп. Фото: скриншот видео.Во время акции активистки читали рэп. Фото: скриншот видео.
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Петербургские феминистки вновь заявили о себе. В воскресенье, 9 декабря, активистки вышли на согласованный митинг в Овсянниковском саду. Акцию посвятили глобальной кампании ООН «16 дней против гендерного насилия».

Участие в митинге приняли около 70 человек. Они подготовили стенд, на котором были написаны слова «насилие», «сексизм», «домогательства» и другие. Как объяснили организаторы, именно с этими явлениями приходится бороться женщинам. Их девушки закрасили, а поверх вывели слова «любовь» и «свобода».

Также феминистки принесли плакаты, призывающие вернуть уголовную ответственность за побои в отношении близких родственников.

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