«Бьет - значит сядет»: Петербургские феминистки устроили митинг в центре города
Петербургские феминистки вновь заявили о себе. В воскресенье, 9 декабря, активистки вышли на согласованный митинг в Овсянниковском саду. Акцию посвятили глобальной кампании ООН «16 дней против гендерного насилия».
Участие в митинге приняли около 70 человек. Они подготовили стенд, на котором были написаны слова «насилие», «сексизм», «домогательства» и другие. Как объяснили организаторы, именно с этими явлениями приходится бороться женщинам. Их девушки закрасили, а поверх вывели слова «любовь» и «свобода».
Также феминистки принесли плакаты, призывающие вернуть уголовную ответственность за побои в отношении близких родственников.