В Петербурге появилась скульптура против арестов музыкантов и отмены концертов

СЕГОДНЯ 21:22 2018-12-09T21:23:19+03:00

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Петербургская арт-группа «Явь» всегда откликается на самые значимые события, происходящие в России. На это раз художники не смогли пройти мимо отмены концертов музыкантов по всей стране. В воскресенье, 9 декабря, они создали сразу две работы, поддерживающие рэп-исполнителей.

Первая появилась в Петербурге недалеко от станции метро Звенигородская. Скульптура представляет собой микрофон в наручниках. Вторая работа выполнена в более привычном стиле – граффити. Картина с изображением музыканта, выступающего на фоне силовика с дубинкой, разместилась на Нижегородской улице.

Граффити в Москве. Фото: группа "Явь" "Вконтакте".

- Рост гражданской активности не запретить, талантливую молодежь не скрыть, нас не остановить, - заявили организаторы акции.

Также они рассказали, что в Москве их задержали полицейские. Стражи порядка пригрозили художникам административным штрафом, однако потом отпустили. Акция в Северной столице обошлась без происшествий.