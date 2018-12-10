Прогноз погоды на 10 декабря в Петербурге: Рабочая неделя начнется с мокрого снега

10 Дек. 07:50 2018-12-10T07:52:15+03:00

Температура будет колебаться около ноля градусов, а на дорогах сохранится привычный гололед

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С каждым декабрьским днем петербуржцы все ближе и ближе к Новому году, однако настоящего снега в городе так и не видно. Лишь накануне, в воскресенье, город немного припорошило, а уже в понедельник все может растаять, ведь синоптики обещают температуру около ноля.

- 10 декабря в Северной столице ожидается облачная погода, ночью и утром возможет мокрый снег, днем - местами. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит около ноля градусов, атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

И, что не удивительно при таком прогнозе, на дорогах, по словам синоптиков, сохранится гололед. Автомобилистам, которые ездят по Петербургу и Ленинградской области, стоит соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию, ибо тормозной путь на скользкой дороге вырастает многократно.

Не сильно изменится погода и в ближайшие два дня. Вторник и среда станут почти копиями понедельника – с мокрым снегом, гололедом и околонулевой температурой.