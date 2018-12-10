2018-12-10T08:28:26+03:00
Происшествия

В Петербурге два человека погибли в лобовом ДТП с «Камазом»

Авария произошла ночью 10 декабря на Октябрьской набережной
Петр КИБЕР
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В Петербурге два человека погибли в лобовом ДТП с «Камазом».В Петербурге два человека погибли в лобовом ДТП с «Камазом».Фото: Мария ЛЕНЦ
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Смертью закончилась обычная поездка для водителя и пассажира «Мазды», которая вылетела под встречный «Камаз» в Невской районе Петербурга. От сильного удара оба мужчины погибли на месте еще до приезда скорой помощи.

- ДТП произошло около 3:50 напротив дома 40 по Октябрьской набережной, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, иномарка двигалась от улицы Крыленко в сторону Зольной улицы. По неизвестной пока причине, на виадуке, в районе 17-го причала машина вылетела на встречную полосу, по которой ехал «Камаз» дорожных служб.

Удар был резким и неожиданным, а учитывая, что по набережным, особенно ночью никто не ездит медленно – средняя скорость движения составляет 80-90 километров в час, то выжить в столкновении с тяжелым грузовиком шансов у водителя и пассажира «Мазды» практически не было.

Сейчас тела погибших направлены в морг, выяснением обстоятельств смертельного ДТП занимается дорожная полиция.

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