2018-12-10T08:48:46+03:00
Спорт

Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» курьезными ошибками

Петербуржцы уступили дома казанскому «Рубину» со счетом 1:2
Петр КИБЕР
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Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» курьезными ошибками. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» курьезными ошибками. Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"
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Новое имя стадиона «Санкт-Петербург», который теперь будет именоваться «Газпром Арена» не принесло удачи «Зениту», который в последнем домашнем матче перед зимним перерывом проиграл казанскому «Рубину». Причинами такого результата главный тренер команды назвал неудачные действия игроков.

- Достаточно курьезные ошибки второй матч подряд влияют на результат. Вернуться в игру после 0:2 было сложно, но возможно, однако не все получилось, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

Впрочем, наставник петербуржцев отметил, что игроки бились, старались изменить ход поединка и смогли отыграть один мяч, за что им можно сказать спасибо. Однако результат последних двух игр не может радовать.

Напомним, что в прошлом туре сине-бело-голубые на выезде уступили середняку Российской премьер-лиги тульскому «Арсеналу» 4:2, а вчера, 9 декабря, дома проиграли «Рубину» 1:2.

«Зенит» разбазарил все свое преимущество над преследователями, но ушел на зимний перерыв лидером чемпионата, опережая «Краснодар» на одно очко.

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