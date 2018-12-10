2018-12-10T09:08:15+03:00
Общество

Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково

Сам музыкант заявил, что ничего не нарушал и объяснил случившееся обычным недоразумением
Петр КИБЕР
Поделиться:
Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково.Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел 9 декабря в петербургском аэропорту Пулково с барабанщиком рок-группы Animal ДжаZ Сергеем Кивиным. При таможенном оформлении на рейс в Израиль, музыканта задержали за попытку контрабанды денежных средств. Сам Кивин считает, что произошло недоразумение.

- Сергей собирался положить в банкомат сумму, превышающую допустимую к вывозу в наличных сразу после сдачи негабаритного багажа, - приводит ТАСС слова представителя группы Animal ДжаZ Марии Мининой.

По версии музыканта, он предупредил сотрудницу таможни, что везет с собой более 10 тысяч евро, которые необходимо декларировать, но положит все на карту, сразу как сдаст багаж. Барабанщику разрешили войти в терминал вместе с деньгами, однако когда он попытался выйти – задержали за контрабанду.

После этого был составлен административный протокол по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». Естественно, что никуда музыкант уже не полетел.

В настоящее время Сергей Кивин находится дома, а администраторы группы ищут ему юриста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму