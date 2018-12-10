2018-12-10T09:08:15+03:00
Общество

Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково

Сам музыкант заявил, что ничего не нарушал и объяснил случившееся обычным недоразумением
Петр КИБЕР
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Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково.Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Неприятный инцидент произошел 9 декабря в петербургском аэропорту Пулково с барабанщиком рок-группы Animal ДжаZ Сергеем Кивиным. При таможенном оформлении на рейс в Израиль, музыканта задержали за попытку контрабанды денежных средств. Сам Кивин считает, что произошло недоразумение.

- Сергей собирался положить в банкомат сумму, превышающую допустимую к вывозу в наличных сразу после сдачи негабаритного багажа, - приводит ТАСС слова представителя группы Animal ДжаZ Марии Мининой.

По версии музыканта, он предупредил сотрудницу таможни, что везет с собой более 10 тысяч евро, которые необходимо декларировать, но положит все на карту, сразу как сдаст багаж. Барабанщику разрешили войти в терминал вместе с деньгами, однако когда он попытался выйти – задержали за контрабанду.

После этого был составлен административный протокол по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». Естественно, что никуда музыкант уже не полетел.

В настоящее время Сергей Кивин находится дома, а администраторы группы ищут ему юриста.

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