Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково
Неприятный инцидент произошел 9 декабря в петербургском аэропорту Пулково с барабанщиком рок-группы Animal ДжаZ Сергеем Кивиным. При таможенном оформлении на рейс в Израиль, музыканта задержали за попытку контрабанды денежных средств. Сам Кивин считает, что произошло недоразумение.
- Сергей собирался положить в банкомат сумму, превышающую допустимую к вывозу в наличных сразу после сдачи негабаритного багажа, - приводит ТАСС слова представителя группы Animal ДжаZ Марии Мининой.
По версии музыканта, он предупредил сотрудницу таможни, что везет с собой более 10 тысяч евро, которые необходимо декларировать, но положит все на карту, сразу как сдаст багаж. Барабанщику разрешили войти в терминал вместе с деньгами, однако когда он попытался выйти – задержали за контрабанду.
После этого был составлен административный протокол по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». Естественно, что никуда музыкант уже не полетел.
В настоящее время Сергей Кивин находится дома, а администраторы группы ищут ему юриста.