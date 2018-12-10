СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-10T11:09:33+03:00

В Пушкине водитель утопил «Хендай Солярис» в канале Малый каскад и сбежал, бросив машину. Фото: vk.com/spb_today

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Очередными аварийными «покатушками» закончились минувшие выходные в Петербурге. В ночь с понедельника на воскресенье веселая компания на черном «Хендай Солярис» пробила ограждение канала Малый каскад в Пушкине и вылетела в воду.

- Пассажиры разбежались, владелец с травмами уехал домой, даже не заглушив машину, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/681531" frameborder="0"></iframe> В Пушкине водитель улетел на «Хендай Солярис» в канал Малый каскад.

По счастью, глубина водоема оказалась небольшой, поэтому автомобиль не ушел под воду, а остался стоять с задранной вверх кормой.

По словам свидетелей инцидента, перед тем, как оказаться в Малом каскаде, иномарка пронеслась по Конюшенной улице и, даже не притормозив, пробила забор. Местные жители пишут в соцсетях, что ограждение регулярно страдает от лихачей, не успевших во время повернуть руль.

Что послужило причиной ДТП в данном случае, и в каком состоянии был водитель низколетящей машины – предстоит узнать сотрудникам ГИБДД.